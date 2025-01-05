Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika
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Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama

Çanakkale'de yapılan operasyonda 162.31 gram metamfetamin ele geçirildi, 1 kişi tutuklandı.

05.01.2025 15:15
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Çanakkale'de Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli B.T. ve B.Ş.'nin bulunduğu araçta yapılan aramada 162.31 gram metamfetamin, 2.48 gram marihuana maddesi ele geçirildi.

Haklarında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' ve 'uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından işlem yapılan şüpheliler B.T. ve B.Ş., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Şüphelilerden B.T. savcılıktaki ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. B.Ş. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Uyuşturucu Operasyonu: 1 Tutuklama - Son Dakika

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