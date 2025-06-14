Çanakkale\'de Uyuşturucu Operasyonu

Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarını işlediği tespit edilen şahsa yönelik operasyon düzenlendi.

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde, Çanakkale Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçlarını işlediği tespit edilen V.M. isimli şahsa yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 905 gram metamfetamin, 505 gram sentetik kannabinoid (bonzai) hammaddesi ele geçirildi.

Düzenlenen operasyonda Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Ticareti Yapmak, Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Kullanmak suçundan hakkında işlem yapılan V.M., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale Valiliği yaptığı açıklamada "Uyuşturucu ile mücadele çalışmalarımız kararlılıkla devam edecektir" mesajını verdi. - ÇANAKKALE