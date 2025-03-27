Çanakkale\'de Yangın: Bir Ev Kullanılamaz Hale Geldi

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir evde yangın çıktı. Ekiplerin müdahalelerine rağmen ev kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Çanakkale'nin Bayramiç ilçesi Menderes Mahallesi Halil İbrahim Bodur caddesinde bulunan Ramis Şahin'e (65) ait tek katlı müstakil evde çıktı. Saat 21.30 sıralarında çıkan yangını görenler durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Bayramiç Belediyesi ve Orman işletmesine ait iki arazöz gelerek yangını söndürdü. İhbar üzerine olay yerine gelen ekiplerin müdahale ettiği yangın kontrol altına alındı. Yangında ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE