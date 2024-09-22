Cani Evlat Babasını Öldürdü

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Edirne'de babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, dere yatağına attıktan sonra jandarma ile birlikte arama çalışmalarına katılan cani evlat, jandarmanın dikkatiyle yakayı ele verdi. Cani evlat adliyeye sevk edildi.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Domurcalı köyünde yaşayan 58 yaşındaki Şerif Yalçın'ı, 27 yaşındaki oğlu Canberk Yalçın, kan donduracak şekilde öldürdü.

Babasını tabancayla öldürdükten sonra baltayla parçalara bölen, ardından yakan, daha sonra dere yatağına atan cani evlat, ilerleyen saatlerde babasının kayıp olduğunu belirterek jandarmaya ihbarda bulundu.

Bölgeye gelen jandarma ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı. Arama çalışmalarına da katılan cani evlat, ekiplerin çalışmalarını mezarlık bölgesinde yoğunlaştırdı.

Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü çalışmalar çevresinde cani evlat gözaltına alındı. Ekiplerin istihbarat ve saha çalışmaları çerçevesinde, ceset dere yatağında bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından ceset otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Gözaltına alınan cani evlat ve eşi yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. - EDİRNE