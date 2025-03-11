Çankırı'da Çakar Lamba Ceza Rüzgarı - Son Dakika
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Çankırı'da Çakar Lamba Ceza Rüzgarı

Çankırı\'da Çakar Lamba Ceza Rüzgarı

Çankırı'da çakar lamba takan sürücüye 140 bin lira ceza ve 30 gün sürücü belgesi iptali.

11.03.2025 09:48
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Çankırı'da Fiat Tofaş marka otomobiline çakar takan sürücüye trafik polisleri tarafından 140 bin 158 lira ceza kesildi. Sürücü belgesine 30 gün el konulurken araç ise 30 gün süreyle trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan devriye çalışmaları sırasında Fiat Tofaş marka bir otomobile çakar lamba takıldığı tespit edildi. Aracı kısa süre içerisinde yakalayan ekipler, sürücüsüne 140 bin 158 lira cezai işlem uyguladı. Şahsın sürücü belgesine 30 gün süreyle el konulurken araç ise 30 gün trafikten men edildi. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

trafik, Tofaş, Fiat, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Çakar Lamba Ceza Rüzgarı - Son Dakika

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