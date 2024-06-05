Çankırı'da Jandarma Ekipleri Tarafından Yapılan Denetimlerde 46 Şahıs ve 2 Düzensiz Göçmen Yakalandı

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Çankırı'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs ile 2 düzensiz göçmen yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çankırı İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından il genelinde aranan şahıslara yönelik denetim yapıldı. Denetimlerde çeşitli suçlardan aranan 46 şahıs yakalanırken, 2 düzensiz göçmen sınır dışı edildi. Yapılan aramalarda ise 15 gram metamfetamin, 1 adet tabanca ve 6 adet fişek ele geçirildi.

Trafik denetimlerinde ise 24 araç trafikten men edilirken 141 araç sürücüsüne 364 bin 694 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI