Çankırı\'da Oyun Oynarken Kafası Demir Korkuluğa Sıkışan Çocuk Kurtarıldı

Çankırı'da oyun oynarken kafası demir korkuluğa sıkışan küçük çocuk, itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.
Olay, Adnan Menderes İlkokulu bahçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, oyun oynayan çocuk kafasını demir korkuluğa sıkıştırdı. Daha sonra kafasını çıkaramayan çocuğu gören yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri çocuğun kafasını sıkıştığı yerden çıkarttı. - ÇANKIRI
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