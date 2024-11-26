Çankırı'da Trafik Denetimi: 72 Araç Men Edildi - Son Dakika
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Çankırı'da Trafik Denetimi: 72 Araç Men Edildi

Çankırı\'da Trafik Denetimi: 72 Araç Men Edildi

Çankırı'da gerçekleştirilen denetimlerde 72 araç trafikten men edildi, 812 sürücüye ceza kesildi.

26.11.2024 12:53
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Çankırı'da polis ve jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı personelleri tarafından 18-24 Kasım tarihleri arasında il genelinde denetimler yapıldı. Yapılan trafik denetimlerinde 72 araç trafikten men edilirken, 812 araç sürücüsüne toplam 1 milyon 577 bin 582 TL cezai işlem uygulandı. - ÇANKIRI

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çankırı'da Trafik Denetimi: 72 Araç Men Edildi - Son Dakika

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