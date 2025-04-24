Canlı yayında depreme yakalandı, ne yapacağını bilemedi!

23 Nisan sabahı İstanbul'da meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki deprem, sadece şehirde değil, çevre illerde de korku dolu anlara neden oldu. Merkez üssü Silivri olan sarsıntı sonrası vatandaşlar geceyi parklar, okullar ve spor salonlarında geçirirken, ekran başındaki izleyiciler de farklı bir dehşet yaşadı.

PANİK DOLU ANLAR

Deprem anında birçok canlı yayın programı sürüyordu. O programlardan biri de Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Nur Viral ile Hayatta Her Şey Var idi. Sunucu Nur Viral, canlı yayında depreme yakalandı. Sarsıntıyı ilk fark ettiği anda "Ay! Deprem mi oldu?" diyerek panikleyen Viral, bir süre ne yapacağını bilemedi. Kameraların önünde gözyaşlarına hakim olamayan sunucu, sarsıntı geçtikten sonra duygularını şu sözlerle paylaştı: "O an sadece kızım geldi aklıma. Ne yapıyor acaba, korkmuş mudur… Allah herkesin yardımcısı olsun."

Depreme canlı yayında yakalanan bir diğer isim ise tv100 spikeri Oya Çebi oldu. Haber bülteni sırasında konuğuyla sohbet eden Çebi, stüdyodaki sarsıntıyı hissedince yayında kısa süreli bir panik yaşadı.