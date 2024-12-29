Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayeti davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.
Davada Yüksel Güran'ın savunmasını üstlenen Avukat Yılmaz Demiroğlu, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı. Davaya ilişkin ayrıntılar hakkında konuştuğu sırada Demiroğlu'nun ağladığı görüldü.
Son Dakika › 3.Sayfa › Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı - Son Dakika
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