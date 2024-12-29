Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı

Geniş Video İzle

Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayeti davasında ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılan anne Yüksel Güran'ın savunmasını üstlenen Avukat Yılmaz Demiroğlu, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında ağladı.

29.12.2024 23:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye'nin aylardır gündemine oturan Narin Güran cinayeti davası karara bağlandı. Mahkeme heyeti anne Yüksel Güran, abi Enes Güran, amca Salim Güran'a ağırlaştırılmış müebbet, Nevzat Bahtiyar'a ise 4 yıl 6 ay hapis cezası verdi.

CANLI YAYINDA GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Davada Yüksel Güran'ın savunmasını üstlenen Avukat Yılmaz Demiroğlu, konuk olduğu bir televizyon canlı yayınında gözyaşlarını tutamadı. Davaya ilişkin ayrıntılar hakkında konuştuğu sırada Demiroğlu'nun ağladığı görüldü.

Yüksel Güran\'ın avukatı canlı yayında ağladı

Narin Güran, 3-sayfa, Mahkeme, Türkiye, Güncel, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (20)

  • poyraz can:
    400 dönüm tarla parası aldı ama yine de o canileri kurtaramadı ona ağlıyordur. 208 4 Yanıtla
  • Maksut Aksin:
    satılmış eli kanlı çetenin avukatı 159 3 Yanıtla
  • Ali :
    Demek ki, Paranin gücü adami aglatirmis. Eger o kiz cocugu onun kizi olsaydi, nasil bir savunma yapardi acaba. 145 3 Yanıtla
  • Abdülkadir Turhan:
    hadi ordan yalancı 123 7 Yanıtla
  • Mustafa YALÇIN:
    Gerçekleri avukatlarda biliyor neden aciklamiyorlar 105 1 Yanıtla
  • Ramazan Sözata:
    AVUKATLAR ADALETE YARDIMCI OLMADI... Bir gün ADALET size de lazım olabilir... 100 2 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    timsah gözyaşları 82 4 Yanıtla
  • Abuzer Yavuz:
    millet katili bilmiyor neden hep suçluyu tahmin edip yorum yapıyorsunuz eyer yanılıyorsanız günahı size olur Allah yapandan mutlaka hesap sorar 45 9 Yanıtla
  • Gül Uysal:
    Fetö gibi timsah gözyaşı döküyor FETÖ'nün talebeleri niye narine acıdılarmı daha 8yaşındaydı yaaa 47 5 Yanıtla
  • ismail cüneyt varilci:
    bütün yolları denemek 33 1 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:26 “Bir Audi’yi çok gördüler“ diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde "Bir Audi'yi çok gördüler" diyen Ali Erbaş, şimdi de ödediği kirayla gündemde
09:59 DEM Partili Koçyiğit’den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan’sız olamaz DEM Partili Koçyiğit'den İmralı mesajı: Bu süreç Erdoğan'sız olamaz
09:24 İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo İşte en düşük memur ve emekli maaşı için en güçlü senaryo
08:49 CHP’den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu’ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı CHP'den olay iddia: Köfteci Yusuf, Et ve Süt Kurumu'ndan uygun fiyatla 40 ton et alımı yaptı
07:18 Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak Bakan Tekin duyurdu: İlkokullarda karne yerine gelişim raporu uygulaması olacak
16:42 Beşiktaş’tan seçim sırasında Galatasaray’a olay yaratacak gönderme Beşiktaş'tan seçim sırasında Galatasaray'a olay yaratacak gönderme
16:42 Norveç’ten Hollanda’ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı Norveç'ten Hollanda'ya giden yolcu uçağı, acil iniş sırasında pistten çıktı
16:19 Beşiktaş’taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar Beşiktaş'taki başkanlık seçimlerinde yürekler ağza geldi: Acilen ambulans çağırdılar
16:18 Öcalan’ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum Öcalan'ın mesajına MHP cephesinden ilk yorum
15:51 Fatih Terim’in Suudi Arabistan’a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı Fatih Terim'in Suudi Arabistan'a gidişindeki dikkat çeken detay ortaya çıktı
15:42 HTŞ lideri Şara’da PKKYPG’ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz HTŞ lideri Şara'da PKK/YPG'ye gözdağı: İzin vermeyeceğiz
15:38 “Doğum günün kutlu olsun“ yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı "Doğum günün kutlu olsun" yazılı oyuncağın içinden çıkanlar şaşırttı
15:30 Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri’nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak Transferi bitirmeye geliyorlar: En-Nesyri'nin bonservisine ödenecek parayla rekor kırılacak
15:24 Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi Üç gündür kayıp olan Sabit öğretmenden acı haber geldi
14:59 Fernado Muslera’ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı Fernado Muslera'ya kimsenin beklemediği dev bir talip çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.12.2024 10:36:46. #1.11#
SON DAKİKA: Yüksel Güran'ın avukatı canlı yayında ağladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.