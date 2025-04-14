Villada Sinem'i öldüren katilin kaçışı kamerada - Son Dakika
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Villada Sinem'i öldüren katilin kaçışı kamerada

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İstanbul Çatalca'da bir şahıs, kız arkadaşı Sinem Çeşim'i villada çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Şahsın olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

14.04.2025 20:13
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İstanbul Çatalca'da Sinem Çeşim'in erkek arkadaşı M.T. tarafından öldürülmesi sonrası katilin olay yerinden kaçışı güvenlik kameralarına yansıdı.

KIZ ARKADAŞINI VİLLADA BIÇAKLAYARAK ÖLDÜRDÜ

Olay, 9 Nisan Çarşamba günü Çatalca Binkılıç'ta bulunan bir villada meydana geldi. İddialara göre, Sinem Çeşim (27) erkek arkadaşı M.T. ile buluştu. Aralarında çıkan tartışma sonucu M.T., Çeşim'i bıçakla ağır yaralayarak kaçtı. Yapılan ihbar üzerine olay yerine ambulans ve jandarma ekipleri sevk edildi. Çeşim, ilk müdahale yapıldıktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

KAÇIŞ ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Sinem Çeşim'in cenazesi, Yakacık Pir Sultan Cemevi'nde kılınan cenaze namazının ardından Pendik Yeni Şeyhli Mezarlığı'nda toprağa verildi. Öte yandan katil M.T.'nin olay yerinden kaçtığı anlar güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı. Ekiplerin katil zanlısını yakalamak için çalışmaları devam ederken, genç kızın acılı annesi Sultan Çeşim zanlının bir an önce yakalanmasını istedi.

Anne Sultan Çeşim şunları söyledi: "Burada bir acılı anne olarak konuşuyorum, öncelikle bütün annelere sesleniyorum. Olay şöyle gerçekleşti: Benim kızım sabah kalktı ve işe gitti. Yani en son kızımı akşam saat 01.00 civarında gördüm. 'Yarın işe gideceğim' diyerek yatağına geçti. Ben kalktığımda kızım çoktan çıkmıştı. Normalde saat 08.00'de çıkardı ama o gün daha erken çıkmış. Saat 15.30 gibi kızımı aradım, ulaşamadım. Sonra saat 16.00 oldu, yine ulaşamadım. Normalde sabah 08.00'de işe girip 15.30'da çıkıyordu.

İki defa aradım, yine ulaşamadım. Sonrasında saat 17.00 civarı oldu, yemek falan yaptım, çocuklarım işten geldi. Tam sofraya oturmuştuk ki, bilinmeyen bir numaradan telefon geldi. Telefonu açtık, 'Biz Çatalca Jandarma Karakolu'ndan arıyoruz, bir kaza geçirmiş' dediler. 'Gelebilir misiniz?' diye sordular. Ben de 'Nasıl bir kaza, bana bir açıklama yapabilir misiniz?' dedim. Ama 'Yok, buraya gelirseniz' dediler. Sonrasında kalktık gittik. Yani olay saat 12.00'de olmuş ama akşam saat 18.00'de bize haber verildi."

"BU ADAM 9 AYDIR ARANIYOR"

Katil zanlısının bir an evvel yakalanmasını isteyen anne Çeşim, "Bu adam 9 aydır aranıyor ve elini kolunu sallayarak ortalıkta geziyor. Şu anda aynı durum geçerli; benim kızıma bunu yaptığı hâlde hâlâ bulunamadı. Bugün olayın üzerinden altı gün geçti. En kısa zamanda yakalanmasını istiyorum. Bugün bana, yarın başkasına. Bu kişinin birçok suç dosyası var. Zaten savcılık da, avukatımız da bize bunları gösterdi. Ben bu adamın yakalanmasını ve cezaevine girmesini istiyorum. Bu adamın hakkında yakalama kararı var ama hâlâ dışarıda dolaşıyor. Bu nasıl olabiliyor, gerçekten anlayamıyorum. Aranıyor ama hâlâ ortalıkta elini kolunu sallayarak geziyor, yakalanmasını istiyorum" diye konuştu.

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"KIZIM BENDEN HİÇBİR ŞEY SAKLAMAZDI"

Katil zanlısını tanımadığını belirten Sultan Çeşim, "Katili daha önce hiç tanımadım, bir erkek arkadaşı olarak filan hiç tanıtmadı bana. Bir dost, arkadaş olarak biri olduğunu biliyordum. Bir defa görüntülü konuşurken duydum sadece. Buluşmadan da kesinlikle haberim yok. Çünkü bana işe gidiyorum diyerek evden çıktı, hiç oraya gideceğini söylemedi. Zaten oraya gideceğini bilsem engel olur göndermezdim. Kızım benden hiçbir şey saklamazdı, sosyal medya hesapları bile bende ekliydi. Çok açık sözlü, erkek gibi bir kızdı. Güvendiği için oraya gitmiştir ve buluşmuştur" şeklinde konuştu.

Adaletin yerini bulmasını isteyen acılı baba Hasan Çeşim ise, "Jandarma bizi aradı, gittik maalesef ölü olarak bulundu. Ama katil hala dışarıda, elini kolunu sallayarak geziyor. Lütfen, bu şahsı bir an önce yakalayın. En azından içimize biraz su serpin. Baba olarak bu haberi aldığımda yıkıldım. Kim olursa olsun bugün benim kızımsa yarın başkasının kızı olabilir. Bu kişi dışarıda gezdiği sürece kim bilir daha kaç cana zarar verecek. Bu adamı tanımıyorum, daha önce hiç görmedim, adını bile duymadım. Ne kızım ne bir başkası bana ondan bahsetti. Hiçbir şey duymadım, hiçbir şey bilmedim" diye konuştu

Villada Sinem\'i öldüren katilin kaçışı kamerada
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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Villada Sinem'i öldüren katilin kaçışı kamerada - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • kenan özkaya:
    Ah bu Anneler; Baba, Anneye kızının nereye, ne zaman, kiminle gittiğini sorar ve ne zaman gelecek diye evladını koruma iç güdüsüyle sorar ama Anne Babayı baskılar. Onlar genç gezecek tâbii geldiğinde sakın birşey deme benim haberim var, biraz kızına güven der. Allah kimseye evlat acısı yaşatmasın. 4 1 Yanıtla
  • suna genç:
    gizlemezdi dediğin meğer neler neler gizlemiş! 0 0 Yanıtla
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