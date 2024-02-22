1 yıl önce kaybolan adamın cesedi dere yatağında poşet içerisinde bulundu

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İstanbul Çatalca'da 1 yıldır kayıp olarak aranan Mehmet Berberoğlu'nun cansız bedeni ıslah edilmiş derenin menfezi içinde bulundu. Kayıp şahsın arkadaşı Kerim Ç. ve Murat A. tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, Çatalca'da geçtiğimiz yıl kaybolan Mehmet Berberoğlu., son olarak Kerim Ç. ve arkadaşı Murat A. ile birlikte buluştukları evde alkol aldı. Alkolün etkisiyle Murat A.'nın imam nikahlı eşini taciz eden Mehmet Berberoğlu., Kerim Ç. ve Murat A. tarafından darp edilerek öldürüldü. Öldürdükleri Mehmet'in cansız bedenini torbaya koyan iki şahıs, cesedi Ferhatpaşa Mahallesi'nde bulunan ve ıslah edilmiş derenin menfezine bıraktı.

İHBAR ÜZERİNE CESET BULUNDU

Olayın yaşandığı evde bulunan ve Kerim Ç.'nin de annesi olan Nermin A.'nın kocası, yaşanan olayı duyunca polise gidip karısını ve karısının önceki evliliğinden olan oğlunu ihbar etti. İhbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları araştırma sonucunda Berberoğlu'nun cansız bedenini buldu.

5 KİŞİ TUTUKLANDI

Dere menfezinde bulunan ceset adli tıp kurumuna kaldırılırken, cinayeti işleyen Kerim Ç. ve Murat A. ile olay anında aynı evde olan Nermin A., Gizem Ç., Mediha Ç. tutuklandı.