Çatıda Güvensiz Çalışma
Elazığ'da bir işçi, 5 katlı binanın çatısında güvenlik önlemi almadan çalıştı.
Elazığ'da herhangi bir önlem almadan binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağızlara getirdi.
Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında çalıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde işçinin herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü.
O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi.
Kaynak: İHA
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