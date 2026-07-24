Çatıda Güvensiz Çalışma

Elazığ'da herhangi bir önlem almadan binanın çatısında çalışan işçi, yürekleri ağızlara getirdi.

Elazığ'ın Aksaray Mahallesi'nde bir işçi, hiçbir güvenlik önlemi almadan 5 katlı bir binanın çatısında çalıştı. Vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde işçinin herhangi bir önlem almadan iş yaptığı görüldü.

O anlara tanıklık edenlerin yürekleri ağızlarına geldi.