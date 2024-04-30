Çay dediler, bonzai çıktı - Son Dakika
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Çay dediler, bonzai çıktı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde yapılan operasyonda, narkotik köpeği Yaşa tarafından 20 kilo 407 gram bonzai ele geçirildi. İki şüpheli çay olduğunu beyan ederek kurtulmaya çalıştıkları maddenin bonzai olduğu ortaya çıktı. Şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.

30.04.2024 00:27  Güncelleme: 00:28
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Çay dediler, bonzai çıktı

Narkotik Köpeği Yaşa 20 kilo Bonzai yakaladı

BALIKESİR - Balıksir'in Edremit ilçesinde iki şüpheli çay olduğunu beyan ederek kurtulmaya çalıştıkları madde narkotik dedektör köpeği Yaşa tarafından bulundu. Çay denilen madde bonzai çıktı. Yapılan operasyonda 20 kilo 407 gram Bonzai ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Edremit Narkotik Suçlarla Mücadele birimlerince yapılan çalışmada M.Ave İ.D yolucu otobüsünde seyahat ederken arama yapıldı. 2 şahsın üzerinde ve eşyalarında yapılan aramada toplam 20 kilo 407 gram Sentetik Kannabinoid (Bonzai) Maddesi Ele geçirilmiş, Şüpheliler yanlarındaki maddenin çay olduğunu iddia etselerde narkotik köpeği Yaşa uyuşturucu maddeyi kısa sürede tespit etti. Şahıslar hakkında tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

Balıkesir, Narkotik, Edremit, Çay, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çay dediler, bonzai çıktı - Son Dakika

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