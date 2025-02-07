Çaycuma\'da Pelet Sobası Yangına Neden Oldu

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen yangında pelet sobasından çıkan alevler baca kenarında bulunan izolasyonları tutuşturunca çatı katında ufak çaplı yangın çıktı.

Edinilen bilgiye göre olay, gece saatlerinde ilçenin Çay Mahallesi'nde bulunan Yeni Cami'nin karşısındaki C.T.'ye ait 4 katlı evin çatı katında meydana geldi. Evde yakılan ve pelet sobasından çıktığı tahmin edilen yangın evin bacasında bulunan izolasyonları tutuşturunca yangın evin çatı katına sıçradı. Alevlerin büyümesinin ardından ev sahibi durumu Çaycuma Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bildirdi. Ayrıca olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri de sevk edildi. İtfaiye ekipleri olay yerine intikal etmesinin ardından çatıda çıkan yangına müdahale ederek kısa sürede alevleri kontrol altına alarak söndürdü ve sonrasında soğutma çalışması başlatıldı.

Olayda yaralı ve can kaybı olmazken, çıkan yangınla ilgili olarak soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK