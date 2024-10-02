Çayırova\'da İnşaatta İşçi Düşmesi

3.Sayfa

Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir fabrikanın inşaatındaki çalışmalar sırasında platformdan düşen 2 işçi yaralandı.

Olay, Şekerpınar Mahallesi Fevzi Çakmak Caddesi üzerindeki bir fabrikanın inşaatında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaat demirlerini bağlamak için platform üzerine çıkan Yalçın S. ve İrfan P. dengesini kaybederek 4 metre yükseklikten düştü. 112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine adrese sağlık ekipleri sevk edildi. İşçiler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Gebze Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. - KOCAELİ