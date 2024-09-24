Çayırova'da Silahlı Saldırı: 1 Yaralı

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Evinin önünde silahlı saldırıya uğradı: 1 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Çayırova ilçesinde bir şahıs evinin önünde silahlı saldırıya uğrarken, olayı gerçekleştiren şüpheli kaçtı. Kısa sürede harekete geçen polis ekipleri şüpheliyi kıskıvrak yakaladı.

Olay, Kocaeli'nin Çayırova ilçesi Emek Mahallesi 51. Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.K. isimli şahıs, evinin bahçesinden kapıya çıkan Murat Y'ye otomobilden ateş açtı. Murat Y. kanlar içinde kalırken, olayı gerçekleştiren M.K. ise otomobille kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Harekete geçen polis ekipleri ise kaçan şüpheli M.K'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.