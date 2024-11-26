Çekiçler Köyü\'nde Köy Konağı Yangını

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Çanakkale'nin Çan ilçesine bağlı Çekiçler köyünde köy konağında çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Çan ilçesine bağlı Çekiçler köyü köy konağında henüz belli olmayan bir nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürüldü. Köy konağı kullanılamaz hale geldi. Jandarma yangınla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE