Çekmeköy\'de Demir Kapı Devrildi, 10 Yaşındaki Çocuk Hayatını Kaybetti

Çekmeköy'de apartman bahçesindeki parkta oynayan 10 yaşındaki çocuğun üzerine demir kapı devrildi. Ağır yaralanan Eymen Budak, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İddiaya göre, kapının uzun süredir arızalı olduğu öğrenildi. Talihsiz çocuğun ölümüne neden olan kapının, olaydan sonra iple bağlanarak kullanılmaya devam edildiği görüldü.

Olay, 14 Temmuz Pazar günü akşam saatlerinde Çekmeköy Aydınlar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, annesi ve babası ayrı olan ve iki haftalığına babasının yanına gelen 10 yaşındaki Eymen Budak, apartman bahçesinde bulunan parka oynamaya çıktı. Bu sırada yerinden çıkan demir bahçe kapısı küçük çocuğun üzerine devrildi.

Olayı gören çevredekiler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirirken, talihsiz çocuk vatandaşların yardımıyla kapının altından çıkarıldı. Ağır yaralanan Eymen Budak, olay yerine gelen ambulansla Sancaktepe Şehit Dr. İlhan Varank Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Ancak küçük çocuk, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Eymen'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, küçük çocuğun ölümüne neden olan demir kapının uzun süredir arızalı olduğu iddia edilirken, olaydan sonra kapının iple bağlanarak kullanılmaya devam edildiği görüldü. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Olayla ilgili konuşan Eymen Budak'ın dedesi Gıyaseddin Budak, "Biz Erzurum'daydık, bir haber geldi, çocuğun üstüne kapı düşmüş. Ondan sonra vefat ettiği haberi geldi. Cenazeye yetiştik. Bazen 1-2 gün kapı açık kalıyor, kimse de müdahale etmiyor. Kapı düştükten sonra ip bağlamışlar. Önceki kaynakçı doğru dürüst yapsaydı, arkadan bir destek yapsaydı, hiçbir şey olmazdı" dedi. - İSTANBUL