Çekmeköy\'de Kamyon Yan Yattı: 1 Yaralı

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Çekmeköy'de seyir halindeki kamyon virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Olay, Kuzey Marmara Ankara istikametinde Çekmeköy mevkiinde saat 14.00 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Erol Masalcı hakimiyetindeki 41 AET 436 plakalı kapalı kasa kamyon virajı alamayarak önce bariyerlere çarptı, ardından da yan yattı. Kazada kamyon sürücüsü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri sürücü Erol Masalcı'yı sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Jandarma ekipleri trafiği kontrollü şekilde ilerletirken, olayla ilgili inceleme başlattı.

Çevredeki vatandaşlardan Ozan Bozan, "Sürücü bariyerlere dalmış. Hakimiyetini kaybedince buraya devrilmiş. Kendisi yaralı, hastaneye kaldırıldı" dedi. - İSTANBUL