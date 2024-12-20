Çelik Ailesinden Soyadı Değişikliği Talebi - Son Dakika
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Çelik Ailesinden Soyadı Değişikliği Talebi

Çelik Ailesinden Soyadı Değişikliği Talebi

Semih Çelik'in intiharından sonra ailesi, infial yaratan soyadlarını değiştirmek için mahkemeye başvurdu.

20.12.2024 10:45
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Fatih'te 2 genç kızı canice öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in ailesi, 'Çelik' soyadlarının değiştirilmesi için mahkemeye başvurdu. Sunulan dilekçede ise "Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız" denildi.

İstanbul Eyüpsultan'da 19 yaşındaki Ayşenur Halil'i, Fatih Edirnekapı Surları'nda ise 19 yaşındaki İkbal Uzuner'i canice öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar eden Semih Çelik'in (19) eylemlerine ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma sürüyor. Olaya ilişkin soruşturma sürerken, Semih Çelik'in babası ve ablası 'Çelik' soyadlarının değiştirilmesi için İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne başvurdu.

"Çelik soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız"

Mahkemeye sunulan dava dilekçesinde, "Biz, Fatih ve Eyüpsultan'da meydana gelen

olayda yer alan Semih Çelik'in ailesi olmaktayız. Söz konusu olay gerçekleşinceye kadar 'Çelik' soyadını taşımakla ilgili herhangi bir sorunumuz yoktu ancak olay ile beraber büyük bir infial oluşmuş, 'Çelik' soyadına karşı halk arasında büyük bir tepki ile karşılaşır hale gelmiş bulunmaktayız. Çelik soyadını kullanmak ve taşımak bizim için katlanılamaz hale geldi. Bu soyadı, can güvenliğimizi tehlikeye sokar bir vaziyet oluşturmuştur ve toplum içinde geniş bir şekilde infiale sebep olmuştur. Kalan yaşamımızı hayati bir tehlikeyle karşılaşmadan ve halk tarafından tehdide maruz kalmadan devam ettirebilmemiz için soyadımızın değiştirilmesini talep ediyoruz. Bu değişikliğin nüfus kayıtlarına tescil edilmesini istiyoruz" ifadelerine yer verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çelik Ailesinden Soyadı Değişikliği Talebi - Son Dakika

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