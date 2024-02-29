Çelikhan'da trafik kazasında 2 çocuk yaralandı - Son Dakika
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Çelikhan'da trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

Çelikhan\'da trafik kazasında 2 çocuk yaralandı

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde, konteyner kent girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı. Kazada çocuklara çarpan araç sürücüsü hakkında soruşturma başlatıldı.

29.02.2024 16:39
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Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde konteyner kent girişinde meydana gelen trafik kazasında 2 çocuk yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Çelikhan Konteyner Kent girişinde karşıdan karşıya geçmeye çalışan Abadulsamet B. (9) ve M. Kerim P. (7) isimli çocuğa Hasan H. idaresindeki 02 BA 483 plakalı hafif ticari araç çarptı. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından yaralı çocuklara yapılan ilk müdahalenin ardından Çelikhan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Yaralı çocuklar hastanede müşahede altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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