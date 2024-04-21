Çemişgezek'teki Yangında Facia Önlenmiştir - Son Dakika
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Çemişgezek'teki Yangında Facia Önlenmiştir

Çemişgezek\'teki Yangında Facia Önlenmiştir

Tunceli Valiliği, Çemişgezek ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yaparak, helikopterle köye jandarma ekiplerinin sevk edildiğini ve 80 hane bulunan köyde olası bir facianın önlendiğini bildirdi.

21.04.2024 18:51  Güncelleme: 18:54
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Çemişgezek ilçesinde meydana gelen yangınla ilgili açıklama yapan Tunceli Valiliği, helikopterle köye jandarma ekiplerinin sevk edildiğini ve 80 hane bulunan köyde olası bir facianın önlendiğini bildirdi.

Tunceli Valiliği'nde yapılan açıklamada, "Çemişgezek ilçesi Cihangir köyünde 21.04.2024 günü saat: 04.24 sıralarında elektrik hattından çıktığı değerlendirilen köy camisinde meydana gelen yangın, helikopter ile olay yerine süratle intikal eden Tunceli İl Jandarma Komutanlığı personeli ve müteakiben gelen Çemişgezek ile Erzincan Kemaliye Belediyelerine ait itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucu söndürülerek bitişik evlerden oluşan ve 80 hane bulunan köyde olası bir facia önlenmiştir. Olayda can kaybı yaşanmamış, köy camisi ve bir ev kullanılamaz hale gelmiştir" denildi. - TUNCELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çemişgezek'teki Yangında Facia Önlenmiştir - Son Dakika

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