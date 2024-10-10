Cenazede Dirilen Adam Şok Yarattı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cenazede Dirilen Adam Şok Yarattı

Geniş Video İzle

Fatih'te cenazesi kılınan Halit Bayşu, namaz sırasında dirilerek hastaneye kaldırıldı.

10.10.2024 21:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fatih'te cenazesi kılınırken tabutta dirilen adamın nabzının attığı görüntüler ortaya çıktı

İSTANBUL - İstanbul'un Fatih ilçesinde gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel hastanede "ölüm raporu" verilen Halit Bayşu'nun cenaze namazında dirilerek hastaneye götürüldükten sonraki nabız işareti görüntüleri ortaya çıktı.

Olay, dün öğle saatlerinde Fatih Ayvansaray Mahallesi'nde meydana geldi. İddialara göre, gırtlak kanseri tedavisi gören ve dün sabah saatlerinde kaldırıldığı özel bir hastanede ölüm raporu verilen 84 yaşındaki Halit Bayşu, hayatını kaybettiği gerekçesi ile öğle saatlerinde aynı mahalledeki Hacı İlyas Yatağan Camisi'ne getirildi. Öldüğü sanılan Bayşu, defin öncesi cenaze töreni için getirildiği camide namazı kılınırken nefes almaya başladı. Kefene sarılı naaşın kımıldadığını fark eden cemaat, önce şoke oldu ardından da tabuttaki adama kalp masajı yaptı.

Kelimenin tam anlamıyla bir süreliğine "ölümden dönen" yaşlı adamın, tedavi altına alındığı hastanede yapılan müdahale sırasında nabzının attığı görüntüleri ortaya çıktı.

Bugün ikinci kez cenaze namazı kılınan Halit Bayşu ile ilgili dün meydana gelen namazdaki dirilmeden sonra götürüldüğü sağlık merkezinde nabzının attığına işaret eden görüntülere ulaşıldı.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İstanbul, Olaylar, 3-sayfa, Yaşam, Fatih, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cenazede Dirilen Adam Şok Yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

21:41 Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu’yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun Kılıçdaroğlu, Süleyman Soylu'yu hedef aldı: Bildiklerini açıklamıyorsan şeref yoksunusun
20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:56 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı 13 polisin şehit olduğu soruşturma kapsamında DEM Parti Iğdır İl Başkanı gözaltına alındı
09:52 Köfteci Yusuf’un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı Köfteci Yusuf'un sahibi, iyi köftenin inceliklerini böyle anlatmıştı
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:16 Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi Tüm dünya ekonomisi açıklanacak o veriye kilitlendi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 22:49:20. #1.12#
SON DAKİKA: Cenazede Dirilen Adam Şok Yarattı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.