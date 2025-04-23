Çerkezköy'de Deprem Panikleri - Son Dakika
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Çerkezköy'de Deprem Panikleri

Çerkezköy'de deprem nedeniyle 3 kişi hafif yaralandı. Paniğe kapılanlar sokağa koştu.

23.04.2025 15:58
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Tekirdağ'ın İstanbul'a sınır ilçesi Çerkezköy'de deprem sebebiyle panik yaşandı. Sarsıntıyı yaşayan vatandaşlar, kendisini sokağa atarken, panik sonrası balkondan atlayan veya kaçarken ayağını burkan 3 kişi de hafif yaralandı.

İstanbul'da yaşanan 6.2 şiddetindeki deprem sınır komşusu Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde de hissedildi. Vatandaşlar kısa süreli panik yaşarken, kendilerini park, bahçe ve toplanma alanlarına atarken, gelen ikinci sarsıntı ile dışarılarda beklemeyi sürdürüyor.

3 kişi yaralandı

Depreme Veliköy Mahallesi'ndeki evinde yakalanan bir kişi paniğe kapılarak ikinci kattan aşağı atladı. İlçe merkezindeki bir kişi de alçak bir noktadan atlayarak, diğer kişi de koşarken ayağını burkması sonucu yaralandı. Yaralılar ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken tedavilerinin sürdüğü öğrenildi.

Olumsuz bir durum yaşanmadı

Çerkezköy Kaymakamı Nazmi Günlü, ilçede olumsuz bir durum yaşanmadığını ifade ederek; "Paniğe bağlı bir vatandaş Veliköy'de yüksekten atlamış. Bir kişi alçak bir noktadan, başka bir kişi ise koşarken ayağını burkması sonucu hafif yaralandı. Durumları iyi. Hepimize tekrar geçmiş olun" dedi. - TEKİRDAĞ

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Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çerkezköy'de Deprem Panikleri - Son Dakika

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