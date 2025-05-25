Çeşme'de Boğulma Faciası

İzmir'de denize giren genç boğuldu, arkadaşları sinir krizi geçirdi

İZMİR - İzmir'in Çeşme ilçesinde denize giren 24 yaşındaki genç boğularak hayatını kaybetti. Yanında bulunan arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.

Olay bugün saat 15.30'da Alaçatı Deliklikoy'da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, arkadaşlarıyla birlikte denize giren Şerif Bilen (24), dalgalara kapılarak gözden kayboldu. Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan kontrolde, kıyıya çıkartılan Şerif Bilen'in, hayatını kaybettiği belirlendi. Bilen'in cenazesi, yapılan kontrolünün ardından İzmir Adli Tıp Kurumu morguna sevk edildi.

Talihsiz gencin hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ise sinir krizi geçirdi.