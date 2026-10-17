Alaçatı'da Pınar Güneş'i vurduğu öne sürülen zanlının 17 yaşında olduğu öğrenildi, 4 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Alaçatı'da Pınar Güneş'i vurduğu öne sürülen zanlının 17 yaşında olduğu öğrenildi, 4 şüpheli cezaevine gönderildi

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Çeşme'nin Alaçatı Mahallesi'nde 14 Ekim'de çıkan tartışmada tabancayla vurulan Pınar Güneş'in ölümüne ilişkin soruşturmada Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M. tutuklandı. Ateş ettiği öne sürülen A.M.'nin 17 yaşında olduğu belirlendi. Gözaltındaki M.F. ise adli kontrolle serbest kaldı.

İzmir'in Çeşme ilçesinde 28 yaşındaki kadının tabancayla vurularak hayatını kaybettiği olayla ilgili yürütülen soruşturmada 4 kişi tutuklandı. Kadına ateş eden zanlının 17 yaşında olduğu öğrenildi.

TARTIŞMA KAVGAYA DÖNÜŞTÜ

14 Ekim'de Çeşme Alaçatı Mahallesi'nde meydana gelen olayda, Pınar Güneş (28) ile Y.U. ve A.M. arasında iddiaya göre fuhuş parası anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışma kavgaya dönüşmüş ve Güneş tabancayla vurularak ağır yaralanmıştı. Olay yerinden kaçan şüpheliler Urla'nın Zeytinler mevkiinde suç aleti tabancayla birlikte yakalanmıştı. Soruşturmayı derinleştiren Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, olayla bağlantısı bulunan diğer kişileri de tespit etti.

4 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI, 1 KİŞİYE ADLİ KONTROL

Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Y.U., Ö.A., G.C. ve A.M. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili gözaltına alınan M.F. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Meydana gelen olayda ateş ettiği ileri sürülen A.M.'nin 17 yaşında olduğu, soruşturmanın çok yönlü sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: İHA
Güvenlik3. SayfaAlaçatıGüncelİzmirGüneşÇeşmeSuçSon Dakika

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SON DAKİKA: Alaçatı'da Pınar Güneş'i vurduğu öne sürülen zanlının 17 yaşında olduğu öğrenildi, 4 şüpheli cezaevine gönderildi - Son Dakika
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