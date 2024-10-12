Ceviz Toplarken Ağaçtan Düşüp Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Denizli'nin Çivril ilçesinde bahçesinde ceviz toplamaya giden adam ağaçtan düşerek hayatını kaybetti.

Olay, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sabah saatlerinde ailesi ile birlikte kahvaltı yaptıktan sonra bahçedeki ceviz ağacından ceviz silkelemek için giden Ahmet Çolak (71), çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybetti. Kendisinden haber alınamayan Çolak'ın eşi ve çocukları hareketsiz bir şekilde yerde yatarken buldu. Durumu 112 Acil Sağlık Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Ahmet Çolak'ın hayatını kaybettiğini öğrenen ailesi büyün hüzün yaşadı. Savcının olay yeri incelemesinin ardından Çolak'ın cansız bedeni Çivril Devlet Hastanesi Morguna kaldırıldı. Çıktığı ağaçtan düşerek hayatını kaybeden Ahmet Çolak Gürpınar Mahallesinde toprağa verildi. - DENİZLİ