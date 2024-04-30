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20 yıl 7 ay hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi yolda yürürken yakalandı

ADANA - Adana'da cezaevi firarisi olan ve 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şahıs yolda yürürken yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheli ardından cezaevine gönderildi.

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı çarşı ve mahalle bekçileri, Sümer Mahallesi'nde bir kafeden çıkan Şener S.'nin hareketlerinden şüphelenip, caddede durdurdu. Ekiplerin, Şener S.'ye yaptığı Genel Bilgi Toplama kontrolünde, şüphelinin 'yağma', 'suç delillerini yok etme' ve 'uyuşturucu madde kullanma' suçlarından 20 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla arandığı ve cezaevi firarisi olduğu belirlendi.

Gözaltına alınan şüpheli, polis merkezine götürüldü. İşlemleri tamamlanan Şener S. önce adliyeye, ardından da cezaevine gönderildi.