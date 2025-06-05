Cezaevlerinden Tahliyeler Devam Ediyor - Son Dakika
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Cezaevlerinden Tahliyeler Devam Ediyor

05.06.2025 16:52
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10'uncu yargı paketi ile cezaevlerinden tahliyeler sürerken mahkum yakınları sevinçle bekliyor.

Cezaevlerinden dün başlayan tahliyeler bugün de devam ediyor

ANKARA - 10'uncu yargı paketinin yürürlüğe girmesiyle Sincan Ceza İnfaz Kurumu'nda dün başlalayan tahliyelere bugün de devam edildi.

'Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun'un, Resmi Gazete'nin tekrar eden sayısında yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle cezaevlerinden tahliyeler başlamıştı. Yargı paketine ilişkin açıklama yapan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, komisyonda kabul edilen yargı paketi ile suçla etkin mücadele sağlanacağını, suçlunun rehabilite edilmesi için de önemli adımlar atılacağını vurgulamıştı. Sincan Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde tahliyeler devam ederken mahkum yakınları ise cezaevinin önünde sevdiklerine kavuşmayı bekliyor. Tahliye olarak çıkan mahkumların yakınları ise büyük sevinç yaşadı.

"Çifte bayram yaşayacağız"

Cezaevinden oğlunun çıkmasını bekleyen Ahmet Tuncer, oğlunun 6 buçuk senedir hapiste olduğunu belirterek, "Mutluyuz, bekliyoruz, inşallah gelecek. Çıkmasını bekliyoruz. Saat 12.00'den sonra salınacak denildi. Gece geldik. Saat 10.00'da geldik ondan beri bekliyoruz. Heyecanlıyız ama çıkacaklar mı çıkmayacaklar mı bilmiyoruz. Çifte bayram yaşayacağız. Bu yasada emeği geçenlere de teşekkür ederiz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Sincan Ceza İnfaz Kurumu, İnsan Hakları, Politika, 3-sayfa, Mahkum, Mahkum, Hukuk, Yargı, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cezaevlerinden Tahliyeler Devam Ediyor - Son Dakika

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