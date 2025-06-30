CHP Kurultayı Davası 8 Eylül\'e Ertelendi

Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) 38. Olağan Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan davada mahkeme ara kararını vererek, davayı 8 Eylül'e erteledi. Duruşma sonrası avukatlar açıklamalarda bulundu.

CHP'nin 4-5 Kasım 2023 tarihlerinde gerçekleşen 38. Olağan Kurultayı ile 6 Nisan 2025'teki 21. Olağanüstü Kurultayı'nın iptali talebiyle açılan dava, Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesinde devam etti. Duruşmaya CHP'nin avukatları Çağlar Çağlayan ve Mehmet Can Keysan ile kurultay delegelerinin avukatı Onur Yusuf Üregen katıldı. Davanın 8 Eylül'e ertelendiği duruşmanın ardından avukatlar basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

"Partiyi kimin yöneteceğine ilişkin bir karar vermesi imkanı bulunmamaktadır"

Her iki tarafın yargılamanın esasına ilişkin beyanlarda bulunduğunu belirten Avukat Çağlayan, "Yargılamanın sonlandırılması, mahkemenin görevsiz olduğuna karar vermesi yönündeki beyanlarımızı tekrar ettik. Aynı zamanda hem son kurultayımız hem de önceki kurultayımızda seçilmiş Parti Meclisi üyelerimiz ve kurultay delegelerimiz mahkemeye karşı iradesini göstererek, partimiz yanında davaya müdahale talebinde bulundular. Talepleri kabul edildi. Yargıtay'ın yerleşmiş tüm içtihatları mahkemenin bu davaya bakamayacağı yönünde. Mutlak butlan yönünden de tarif edilen unsurların bulunmadığını açıklıkla ortaya koyduk. Yargılamanın uzamasının hukuka da, siyasete de faydası yok. Sandık konursa, seçim yapılırsa, irade ortaya çıkarsa mahkemenin ne söylediğinin hiçbir önemi kalmaz. Mahkemelerin en fazla yapması gereken şey sandık konma şartları oluşurken sandık konmadığında müdahale etmektir. Partiyi kimin yöneteceğine ilişkin bir karar vermesi imkanı bulunmamaktadır. Görevsizlik kararı bu davaya sadece Yüksek Seçim Kurulu'nun bakma yetkisinin olduğunu ortaya koyar" dedi.

"CHP'de söylendiği gibi bir şaibe var mı, varsa bu ortaya çıksın"

Duruşmaya ilişkin konuşan Avukat Üregen ise, "Yapılan itirazların beklenmesi yönünde bir karar verildi. 8 Eylül'de ne olacak ona bakacağız. Orada karar verilecek gibi duruyor. Tertemiz bir siyasi irade temsil edilmeli. Önce kurumsal olarak bu şaibeden arınması gerekmektedir. CHP'de söylendiği gibi bir şaibe var mı, bu varsa ortaya çıksın. CHP'nin içinde yanlış ya da yanlış kişi var mı, bunlar hukuk yoluyla tespit edilsin. Bir an önce sonuçlanmasını istiyoruz" ifadelerine yer verdi. - ANKARA