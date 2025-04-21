CHP seçim aracı alev alev yandı

Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'na ait seçim aracı, kent merkezinde alevlere teslim oldu.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Kıbrıs Şehitleri Caddesi üzerinde meydana geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Bursa İl Başkanlığı'na ait seçim aracı, henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı alev aldı. Alevleri gören vatandaşlar durumu 112 Acil Servis Hattı'na bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangında can kaybı yaşanmazken, araçta maddi hasar oluştu. - BURSA