Cide\'de Fiat Tofaş Yangını

Kastamonu'nun Cide ilçesinde seyir halindeyken alevlere teslim olan Fiat Tofaş otomobil kullanılamaz hale geldi.

Olay, Cide- İnebolu karayolu Seyir Terası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü öğrenilemeyen 37 PP 957 plakalı Fiat Tofaş marka otomobilde seyir halindeyken yangın çıktı. Motor kısmında çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek aracı sardı. Yangını gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanan olmazken, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU