Çiftçi\'den Altaylı\'ya Suç Duyurusu

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin önceki rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, hakkında döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı iddiasında bulunan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Çankırı Karatekin Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi, 4 yıl boyunca döner sermayeden ayda 1 milyon 210 bin TL maaş aldığı iddialarını yalanladı. Kendisi hakkında iddiada bulunan Gazeteci Fatih Altaylı hakkında da suç duyurusunda bulunduğunu söyleyen Rektör Çiftçi, iddia edilen rakamların gerçekle ilgisi olmadığını dile getirdi. Yapılan haberlerin yanıltıcı olduğunu belirten Çiftçi, asılsız haberle ilgili suç duyusunda bulunmaya devam edeceğini dile getirdi.

"Çankırı Başsavcılığı'na Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunduk"

Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunduğunu belirten Çiftçi, "Geçtiğimiz günlerde, Yükseköğretim Kurumları'nda bende dahil olmak üzere bazı rektörleri itham altına alan bazı ifadelere yer verildi. Bu ifadeler içerisinde 1 milyon 200 bin TL'lere kadar maaş aldığımı, bu yönüyle de usulsüz işlem yaptığıma dair beni töhmet altında bırakan açıklamalar yapıldı. Gerek ulusal gerekse de uluslararası mevzuatta Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde ve Türk Ceza Kanunu'nda ifade edildiği gibi basın hürriyeti kişilik haklarını engelleyici tarzda olmamalı, doğru haber merkezinde olmalı ve kamuoyunu bilgilendirici bir şekilde olmalı. Ne yazık ki, haberin doğruluğu araştırılmadan hakkımızda iftiralara varacak şekilde birçok açıklama yapıldı. Bu açıklamalardan bir tanesini de sayın Fatih Altaylı yapmıştı. 'Çankırı Karatekin Üniversitesi rektörünün yolsuzluğu' adı altında yapılan haberlerde bizi kamuoyunda rencide edici ve aynı şekilde töhmet altında bırakıcı şekilde ifadelerde bulunuldu. Halkın gerçek ve doğru haber alma hakkını kimse engelleyemez. Bu doğrultuda, kişisel haklarımıza karşıda kendimizi müdafaa edeceğimiz hukuki süreçleri başlatacağımızı da ifade etmiştik. Bugün ise Çankırı Başsavcılığı'na Fatih Altaylı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Suç duyurumuz, Türk Ceza Kanunu'nun ilgili maddeleri doğrultusunda yalan haberi yaymak, kişilik haklarına müdahale ve kişilik haklarını rencide edici şekilde basın hürriyetini engelleyen ve bizleri töhmet altında bırakan hususlar ile ilgilidir" ifadelerine yer verdi.

"Deniz Zeyrek ve Alper Aksoy başta olmak üzere hakkımızda iftira atanlara da hukuki süreçlerimiz başlatıldı"

Yapılan haberlere karşı hukuk sayesinde kendisini savunabildiğini belirten Çiftçi, "Tüm Yükseköğretim Kurumları ve onların saygın yöneticileri bugün ulusal ve uluslararası düzeyde üniversitelerimizin performans göstergelerini belirli bir şekilde yükseltmekte ve bu yönü ile de topluma, millete ve kendine tanınan mevzuat içerisinde hedeflerine hizmet etmiş bulunmaktadır. Devamında ise Deniz Zeyrek ve Alper Aksoy başta olmak üzere hakkımızda iftira atanlarla ilgili de hukuki süreçlerimiz başlatıldı. Bu hususta kamuoyunu bilgilendirmeyi kendimize borç biliriz. Saygıdeğer kamuoyundan bu tür haberlere asla itibar edilmemesini ve resmi ve kişisel açıklamalar doğrultusunda değerlendirmelerini yapmalarını rica ediyoruz. Gerek ulusal, gerek, yerel ve gerekse de uluslararası medyamızın bu hususta kaynağını araştırmadan, doğruluğunu teyit etmeden sansasyonel haberlere girmemeleri gerektiğini burada bir kez daha vurguluyorum. Basın etiği ilkeleri çerçevesinde, doğru haber peşinde, milleti bilgilendiren İhlas Haber Ajansı'nın birçok basın kuruluşuna örnek olduğunu burada müşahede ederek göstermiş olduğu gayretler nedeni ile de kendilerine teşekkür ediyorum" diye konuştu. - ÇANKIRI