Çiğköfte Dükkanına Araç Daldı

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Kaza yapan araç, çiğköfte dükkanının korkuluklarına daldı... O anlar kamerada

ANKARA - Ankara'nın Sincan ilçesinde, kaza yapan araçlar çiğköftecinin korkuluklarına çarparak durdu. O anlar ise saniye saniye güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, bugün akşam saatlerinde Ankara'nın Yenikent semtinde meydana geldi. Kavşakta çarpışan iki otomobilden biri, çarpışmanın şiddetiyle çiğköfte dükkanının korkuluklarına çarparak durdu. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Hafif yaralanan otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılırken polis ekibi ise kazaya ilişkin inceleme başlattı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.