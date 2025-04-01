Çikolata ile Bayram Denetimi

Bu sefer ceza değil, çikolata dağıttılar

DÜZCE - Düzce'de bayram denetimi yapan trafik ekipleri sürücülere hem uyarılarda bulundu hem de bayramlarını kutladı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil ve Denetleme Şube Müdürlüğü, İstanbul- Ankara yolu üzerinde Bayram denetimi gerçekleştirdi. Polisler, bayramlarını tebrik ettikleri sürücülere ve yolculara kemer konusunda uyarılarda bulunarak çikolata ikramında bulundu. Trafik ekipleri, yollarda yaşanabilecek olumsuzluklara karşı sürücülere uyarıda bulunarak, " Emniyet ekipleri olarak sizler için görevimizin başındayız. Kurallara uyalım, kemerlerimizi takalım yolun sonu bayram olsun" ifadelerini kullandı.

Bayramda trafiğin yoğun olacağını belirten ekipler, sürücülere hız ve trafik kurallarına riayet etmeleri gerektiğini ifade etti.