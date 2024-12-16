Çıldır'da Yangın: Bir Ev Kül Oldu

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Çıldır'da bir ev kül oldu

ARDAHAN - Ardahan'ın Çıldır ilçesine bağlı Aşağı Cambaz Köyü'nde bacadan çıktığı tespit edilen yangın bir evi kül etti.

Aşağı cambaz köyünden Tuncer Bulut'a ait evin bacasından çıkan yangın kısa sürede tüm çatıyı sardı. Olay yerine gelen yangın söndürme araçların müdahalesiyle söndürülen ev kullanılamaz hale geldi. Olayda can kaybı yaşanmaması sevinç kaynağı oldu.

Evin çatısı tamamen yanarken içindeki eşyalarında büyük bir bölümü yandı. Olay yerine gelen Jandarma ve AFAD ekipleri tutanak tutarak gerekli işlemleri başlattı.