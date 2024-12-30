Çin'de 13 yaşındaki çocuk müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika
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Çin'de 13 yaşındaki çocuk müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Çin\'de 13 yaşındaki çocuk müebbet hapis cezasına çarptırıldı

Çin'de 13 yaşındaki sınıf arkadaşını öldüren çocuk, müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Olay sırasında yanında olan işbirlikçisi arkadaşı da 12 yıl hapse mahkum edildi.

30.12.2024 11:40
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Çin'de 13 yaşındaki sınıf arkadaşını öldüren bir çocuk ve arkadaşı hakim karşısına çıktı. Mart ayında Hebei eyaletinde 13 yaşındaki iki çocuğun, sınıf arkadaşları Wang'ı kürekle öldürdüğü ve terkedilmiş bir seraya gömdüğü belirtildi.

BİRİNE MÜEBBET BİRİNE 12 YIL HAPİS

Mahkeme, hüküm giyen çocukların eylemlerinin vahşice olduğu ve suç işlendiği sırada her ikisinin de 12-14 yaşları arasında olduğu gerekçesiyle yaptıklarından cezai olarak sorumlu tutulmaları gerektiğine hükmetti. Soyismi Zhang olarak açıklanan çocuk müebbet hapis cezasına, işbirlikçisi arkadaşı Li ise 12 yıl hapse mahkum edildi.

Wang'ın ailesi ve avukatı mart ayında yaptıkları açıklamada, Wang'ın okulda 3 sınıf arkadaşı tarafından uzun süredir zorbalığa uğradığını ifade etmişti.

OLAYIN DETAYLARI

Zhang, 3 Mart'ta sınıf arkdaşı Wang'ı bir scooter ile seraya götürdü, Li de arkadaşı Ma ile bir scooterla olay yerine gitti. Li, yolda Ma'ya Zhang'ın Wang'ı öldürmek için kurduğu planı anlattı. Dört çocuk seraya ulaştığında Zhang, Wang'a kürekle saldırmaya başladı ve Li de ona yardım etti. Saldırıya tanık olan Ma, seradan ayrıldı. Zhang ve Li çocuğu gömdükten sonra olay yerinden kaçtı.

ÇOCUĞUN TELEFONUNDAN PARA AKTARDI

Zhang cinateti işledikten sonra Wang'ın telefonunu kullanarak Li'ye ve kendisine para aktardı. Zhang öldürdüğü arkadaşının telefonundan SIM kartı çıkararak Ma'ya hattı yok etmesini söyledi. Ma'nın soruşturma sonunda cinayeti anlattığı ve ekibi suç mahalline götürdüğü belirtildi. Mahkeme, Zhang'ın suçu planladığına ve arkadaşlarını da suça dahil olmaya teşvik ettiğine karar verdi. Li, suça aktif olarak katıldığı ve parayı Zhang ile paylaştığı için işbirlikçi olarak ceza aldı. Ma'nın ise cinayete dahil olmadığı gerekçesiyle suç işleyen çocuklara yönelik ıslah eğitimi alacağı belirtildi.

Çin, 2021 yılında ceza ehliyeti yaşını 14'ten 12'ye düşürmüş, ancak çocukların idam cezasından muaf tutulmasına karar vermişti.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çin'de 13 yaşındaki çocuk müebbet hapis cezasına çarptırıldı - Son Dakika

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