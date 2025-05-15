Cinayet İtirafı: Sanık Pişmanım Dedi - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Cinayet İtirafı: Sanık Pişmanım Dedi

Mehmet Basık, işitme engelli Nihal Babayiğit'in cinayetini mahkemede itiraf etti, pişman olduğunu belirtti.

15.05.2025 14:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İşitme engelli Nihal Babayiğit'in katıl zanlısı mahkemede cinayeti itiraf etti

Sanık Mehmet Basık: "Yaptıklarım için pişmanım"

"Bugüne kadar cezaevinde kaldığım koğuştakiler bana 'doğruyu anlatma çok ceza alırsın' dedikleri için korktum, değişik ifade verdim"

ANTALYA - Antalya'nın Serik ilçesinde kemikleri bulunan işitme engelli Nihal Babayiğit'in öldürülmesine ilişkin davada tutuklu sanık Mehmet Basık, mahkemede suçunu itiraf etti. Basık, "Bugüne kadar cezaevinde kaldığım koğuştakiler bana 'doğruyu anlatma çok ceza alırsın' dedikleri için korktum, değişik ifade verdim. Yaptıklarım için üzgün ve pişmanım" dedi. Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilirken, dosyayı devralan yeni hakimin incelemesi için duruşma 11 Haziran'a ertelendi.

Serik'te yaşayan Nihal Babayiğit, 2022 yılında sosyal medya aracılığıyla Batman'da yaşayan ve kendisi gibi işitme engelli olan Mehmet Basık ile tanıştı. Kayıplara karışmadan önceki süreçte, ailesi Babayiğit'in Basık'la dini nikahla evlenerek Batman'da yaşamaya başladığını öğrendi. 2023 yılında bir çocuk dünyaya getiren Babayiğit, doğumdan 15 gün sonra bebeğini Batman'da bırakıp ailesinin yanına, Serik'e döndü.

Görüntülü konuşma, cinayetin kanıtı oldu

Mehmet Basık, 2023 yılının Ekim ayında Serik'e gelerek Nihal Babayiğit ile görüştü. O günden sonra genç kadından haber alınamadı. 1 Mayıs'ta, Basık'ın tanıdığı olduğu öğrenilen kişiler, Nihal Babayiğit'in dayısı Ali Yılmaz'a video ve fotoğraflar gönderdi. Görüntülerde, Babayiğit'in boynunda kan izleriyle hareketsiz şekilde yerde yattığı, kimliğinin ve cep telefonunun da gösterildiği anlar yer aldı. Ailenin şikayeti üzerine polis ekipleri harekete geçti. Mehmet Basık, 2 Mayıs'ta Batman'da gözaltına alınıp tutuklandı. Aynı soruşturma kapsamında, dini nikahlı birlikte yaşadığı işitme engelli B.G. de "kasten öldürmeye azmettirmek" suçlamasıyla gözaltına alındı; adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kemiklere yer gösterme ile ulaşıldı

Soruşturma sürerken, sanık Basık cezaevinden getirilerek yer gösterme işlemi yaptı. Gösterdiği noktada, Serik- Belek kara yolu Eminceler mevkiinde yol kenarındaki ağaçlık alanda Nihal Babayiğit'e ait kemikler bulundu.

Savcıdan ağır cezalar

Hazırlanan iddianamede, Mehmet Basık'ın Kırşehir'den Serik'e gelerek Eminceler'de Nihal Babayiğit'le buluştuğu ve yaşanan tartışmada yanındaki bıçakla cinayeti işlediği belirtildi. Basık hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet, B. G. hakkında ise "kadına karşı tasarlayarak öldürmeye yardım" suçundan 15 yıldan 20 yıla kadar hapis cezası istendi.

Duruşmada cinayeti itiraf etti

Manavgat 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasında sanık Mehmet Basık, ilk kez işaret dili tercümanı Guddusi Aydın aracılığıyla verdiği ifadesinde cinayeti ayrıntılarıyla anlattı. Olay günü Nihal Babayiğit ile bir kafede buluştuklarını, görüntülü görüşme sırasında çıkan tartışmada Nihal'in telefonundan B.G.'ye kendi çıplak fotoğraflarını gösterdiğini öne sürdü. Bu nedenle aralarında kavga çıktığını belirten Basık, kafeden ayrıldıktan sonra Nihal'in kendisine çay kaşığıyla saldırdığını, bunun üzerine kaçmaya başlayan Nihal'i yakaladığını ve boğazına kaşık batırdığını iddia etti.

"Boş ver doktora götürme"

Olayların yaşandığı yerin yakınında polis karakolu olduğunu bu nedenle orada bir şey yapmadığını, maktulun peşinden gittiğini belirten Basık, "Yakaladım yine tartışmaya devam ettik. Elindeki çay kaşığını alıp boğazına batırdım. Bu sırada cep telefonumdaki sosyal medya uygulamasının görüntülü görüşmesi açıktı. Nihal'i hastaneye götürmek istedim, B.G. bana, 'Boş ver doktora götürme, bir şey olmaz' dedi. Bu sırada görüntüleri B.G. kaydetmiş, İstanbul'daki arkadaşımıza göndermiş, ardından görüntü sosyal medyada yayıldı. Benim bu suçu işlememin müsebbibi B.G.'dir" ifadelerini kullandı.

Mahkeme başkanının, 'İtiraf mı ediyorsun?' sorusuna Basık, "Evet, itiraf ediyorum. Bugüne kadar cezaevinde kaldığım koğuştakiler bana 'doğruyu anlatma çok ceza alırsın' dedikleri için korktum, değişik ifade verdim. Yaptıklarım için üzgün ve pişmanım" dedi.

Sanık avukatı tahliye talep etti

Sanık avukatı Hamid Yalçın, dosyada eksiklikler olduğunu öne sürerek tahliye ve beraat talebinde bulundu. Öldürülen Nihal Babayiğit'in annesi Derya Yılmaz ve anneannesi Akgül Yılmaz ise sanığın en ağır şekilde cezalandırılmasını istedi.

Karar 11 Haziran'da açıklanacak

Mahkeme heyeti, sanık Mehmet Basık'ın tutukluluk halinin devamına hükmetti. Üye hakimlerden birinin evlilik izninde olması nedeniyle yerine atanan hakimin dosyayı incelemesi için duruşma 11 Haziran'a ertelendi. Mahkeme başkanı, o duruşmada taraflara söz verilmeyeceğini ve yalnızca kararın okunacağını bildirdi.

Aile ve kadın derneğinden adliye önünde çağrı

Duruşma sonrasında Önce Çocuklar ve Kadınlar Derneği adına açıklama yapan Avukat Yağmur Burçin Sayın, duruşmaların tamamlandığını ve kararın 11 Haziran'da okunacağını belirterek, 11 Haziran'daki karar duruşmasına kamuoyunu destek vermeye çağırdı. Anne Derya Yılmaz ve anneanne Akgül Yılmaz ise sanığın yalan söylediğini belirterek, "En ağır cezayı almasını istiyoruz. Bizim kızımızı hayattan kopardı" diye konuştu.

Kaynak: İHA

3-sayfa, Cinayet, Mahkeme, Antalya, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Cinayet İtirafı: Sanık Pişmanım Dedi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İsrail’in Gazze’deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere’yi mahkemelik etti İsrail'in Gazze'deki katliamları F-35 ihraç eden İngiltere'yi mahkemelik etti
Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ’’doğal gaz kokusuna baktır’’ mesajını görmemezlikten gelmiş Cinayet şüphelisi itfaiyeci, eşinin ''doğal gaz kokusuna baktır'' mesajını görmemezlikten gelmiş
Elif Elmas’ın bonservis bedeli cep yaktı Elif Elmas'ın bonservis bedeli cep yaktı
İsmail Kartal’dan ’Fenerbahçe’ye geri döner misiniz’ sorusuna cevap İsmail Kartal'dan 'Fenerbahçe'ye geri döner misiniz' sorusuna cevap
Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı Maç öncesi tribünlerde dikkat çeken Osimhen pankartı
Hindistan’da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı Hindistan'da hayvanat bahçeleri kuş gribi nedeniyle kapatıldı
Arif Kocabıyık tahliye edildi Arif Kocabıyık tahliye edildi
Galatasaray finale çok hızlı başladı İlk gol Barış Alper’den Galatasaray finale çok hızlı başladı! İlk gol Barış Alper'den
Zelenski’den Türkiye’ye gelmeden önce Putin’e son mesaj: Korkmuyoruz Zelenski'den Türkiye'ye gelmeden önce Putin'e son mesaj: Korkmuyoruz
Trump’ın ziyareti nedeniyle Doha’yı ABD bayraklarıyla donattılar Trump'ın ziyareti nedeniyle Doha'yı ABD bayraklarıyla donattılar
İstanbul’da suya yüzde 10 zam İstanbul'da suya yüzde 10 zam

16:00
Konya’da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
Konya'da büyük paniğe neden olan deprem anı kamerada
15:46
Konya’da 5.2 büyüklüğünde deprem
Konya'da 5.2 büyüklüğünde deprem
15:09
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu Yaz tatili geç başlıyor
2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimi belli oldu! Yaz tatili geç başlıyor
14:26
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul’da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
Kremlin: Rus heyeti şu anda İstanbul'da Ukrayna heyetini bekliyor, Ukraynalılar ortada yok
13:21
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
Erdoğan ile Zelenski arasında 2 saat 40 dakikalık görüşme
23:11
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa’yı garantiledi
Galatasaray kazandı, Samsunspor Avrupa'yı garantiledi
23:09
Putin İstanbul’a gelmiyor
Putin İstanbul'a gelmiyor
23:02
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
Üçüncü golün ardından tribünlerde tepki: Yönetim istifa
22:51
Gaziantep’te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
Gaziantep'te tribünler Osimhen için bu sesle inledi
22:37
Ziraat Türkiye Kupası’nda şampiyon Galatasaray
Ziraat Türkiye Kupası'nda şampiyon Galatasaray
22:21
ABD’den Türkiye’ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
ABD'den Türkiye'ye 305 milyon dolarlık füze satışına onay
22:14
Victor Osimhen, Galatasaray’da Türk futbol tarihine geçti
Victor Osimhen, Galatasaray'da Türk futbol tarihine geçti
21:40
Korkutan sakatlık Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Korkutan sakatlık! Yıldız isim sedyeyle oyundan çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2025 16:32:06. #7.13#
SON DAKİKA: Cinayet İtirafı: Sanık Pişmanım Dedi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.