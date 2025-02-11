Cinnet Geçiren Genç, 3 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika
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Cinnet Geçiren Genç, 3 Kişiyi Öldürdü

Sevgilisinin taciz iddiasıyla 3 kişiyi öldüren zanlı, 'Bir anlık cinnetle yaptım' dedi.

11.02.2025 17:57
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Sevgilisinin taciz ettiğini öne sürüp 3 kişiyi öldürmüş

Kayınbaba ve 2 damadını öldüren zanlının ifadesinde, "Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım" dediği öğrenildi

- Katil zanlısının emniyetteki işlemleri sürüyor

ADANA - Adana'da kayınbaba ve 2 damadını öldüren 20 yaşındaki gencin, iş yerinde staj gören sevgilisinin taciz edildiği iddiasıyla cinayetleri işlediği ortaya çıktı. Emniyette sorgusu devam eden şüpheli, "Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Olay, 10 Şubat günü saat 18.00 sıralarında Seyhan ilçesine bağlı Yeni Baraj Mahallesi Hacı Ömer Sabancı Bulvarı'nda medikal ürünler satan bir iş yerinde meydana geldi. İddiaya göre, Talat A.'nın kız arkadaşı A.A. (17), Fuat Kalaycık'ın iş yerinde staj yapıyordu. Talat A., iş çıkışı kız arkadaşı A.A.'yı almaya gitti. Sevgilisinin moralini bozuk gören Talat A. ne olduğunu sordu. Bunun üzerine A.A.'nın "Fuat Kalaycık göğüslerimi elledi" dediği öne sürüldü.

Duruma sinirlenen Talat A., evine giderek tabancalarını aldı ve iş yerine geldi. Ardından her iki tabancasında mermileri bitene kadar ateş açtı. Açılan ateş sonucunda içeride bulunan Fuat Kalaycık ile damatları Özgür Ozan Ekinci ve Oğuzhan Söylemezler kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine adrese çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye gelen sağlık ekipleri, vurulan 3 kişinin de olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Yapılan incelemelerin ardından 3 kişinin cenazeleri Adana Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Burada yapılan otopsisinin ardından cenazeler defnedildi.

Kaçarken yakalandı

Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü, otomobiliyle kaçan Talat A.'yı yakalamak için çalışma başlattı. Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı devriye ekipleri, katil zanlısının bulunduğu aracın plakasını telsiz ile merkeze bildirdi. Haber merkezi bunun üzerine PTS'leri ve KGYS kameralarını inceleyerek şüphelinin yerini tespit etti. Sarıçam ilçesi Hekimköy Bulvarı'nda Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yolu kesti. Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet ve Yunus polisleri şüpheliyi aracında kıskıvrak yakaladı. Olayda kullanılan 2 tabanca da ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınırken, cinayetin nedeni araştırılıyor.

"Pişmanım, cinnetle yaptım"

Katil zanlısı Talat A.'nın sorgusunda, "Kız arkadaşımdan taciz edildiğini duydum. Eve gidip silahlarımı aldım. Daha sonra kız arkadaşımın çalıştığı iş yerine gelerek eylemi gerçekleştirdim. Bir anlık cinnetle yaptım, çok pişmanım" dediği öğrenildi.

Talat A.'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cinnet Geçiren Genç, 3 Kişiyi Öldürdü - Son Dakika

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