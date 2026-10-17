Çivril'de jandarma kaskı hatırlatıp reflektörlü yelek dağıttı - Son Dakika
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Çivril'de jandarma kaskı hatırlatıp reflektörlü yelek dağıttı

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Çivril\'de jandarma kaskı hatırlatıp reflektörlü yelek dağıttı
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Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma, 'Kask Tak Hayatta Kal, Yelek Giy Görünür Ol' sloganıyla vatandaşlara reflektörlü yelek dağıttı. Etkinlikte motosiklet sürücülerinin kask kullanması ve gece görüşün düştüğü şartlarda yelekle görünür olmasının önemi vurgulandı.

Denizli'nin Çivril ilçesinde jandarma ekiplerince, trafik güvenliğine dikkat çekmek amacıyla vatandaşlara reflektörlü yelek hediye edildi.

Denizli'nde Çivril İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından trafik güvenliği farkındalık etkinliği düzenlendi. "Kask Tak Hayatta Kal, Yelek Giy Görünür Ol" sloganıyla gerçekleştirilen etkinlikte, jandarma ekiplerince vatandaşlara reflektörlü yelek dağıtıldı. Çalışmada, özellikle motosiklet sürücülerinin kask kullanmasının ve trafikte görünürlüklerini artıracak önlemler almasının önemi vurgulandı.

Etkinlikte, motosiklet kazalarında baş yaralanmalarının önlenmesi ve yaralanmaların etkilerinin azaltılması açısından kask kullanımının önemine dikkat çekildi. Reflektörlü yeleklerin ise özellikle gece saatlerinde ve görüş mesafesinin düştüğü şartlarda sürücülerin fark edilmesini kolaylaştırdığı belirtildi.

Tarım araçlarının yoğun olarak kullanıldığı Çivril'de düzenlenen etkinlikle, trafik kurallarına uyulması ve koruyucu ekipman kullanımının yaygınlaştırılması hedeflendi.

Kaynak: İHA
EtkinliklerMotosikletJandarma3. SayfaOtomobilDenizliÇivrilGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Çivril'de jandarma kaskı hatırlatıp reflektörlü yelek dağıttı - Son Dakika
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