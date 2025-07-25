Çivril'de Tarım Arazisinde Yangın - Son Dakika
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Çivril'de Tarım Arazisinde Yangın

Çivril\'de Tarım Arazisinde Yangın
25.07.2025 14:23
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Denizli'nin Çivril ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın, itfaiye ve çiftçilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Denizli'nin Çivril ilçesinde tarım arazisinde başlayan yangın itfaiye ve çiftçilerin yoğun çabası sonucu söndürüldü. Bölgede bulunan ağaçların zarar gördüğü, hasat dönemi bittiği için ürünlerde zarar olmadığı bildirildi.

Yangın, Çivril ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Eriklipınar mevkiinde dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Tarım arazilerinin olduğu bölgede başlayan yangın rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüdü. Yangını gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri ve köylülerin yoğun çabasının ardından yangın kontrol altına alındı.

Akşam görüş mesafesinin düşmesi ile ara verilen soğutma çalışmalarına sabah erken saatlerde yeniden başladı. Soğutma çalışmaları başlarken rüzgar ve kuru havanın etkisiyle alevler tekrar büyüdü. Olay yerinde bulunan ekipler yangına müdahale ederken Gürpınar, Karabedirler ve Karalar mahalle sakinleri de traktörleri ile yangına müdahale etti.

Birçok çiftçi tankerlerle bölgeye su götürürken bazı çiftçiler de saban ile tarlaları sürerek alevlerin ilerlemesine engel olmaya çalıştı. Yangının tamamen söndürüldüğü bildirilirken soğutma çalışmaları devam ediyor. Yangının çıkış sebebi ile ilgili bir açıklama yapılmazken bölgede bulunan ağaçların zarar gördüğü hasat dönemi bittiği için ürünlerde zarar olmadığı bildirildi.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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