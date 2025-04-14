Çizgili Sırtlan Araç Çarpmasıyla Telef Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çizgili Sırtlan Araç Çarpmasıyla Telef Oldu

Çizgili Sırtlan Araç Çarpmasıyla Telef Oldu

Birecik'te nesli tehlike altında olan çizgili sırtlan, araç çarpması sonucu hayatını kaybetti.

14.04.2025 15:12
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Şanlıurfa'nın Birecik ilçesinde, nesli tükenme tehlikesi altında olan çizgili sırtlan araç çarpması sonucu telef oldu.

Edinilen bilgiye göre olay, Birecik- Suruç karayolunun Arat Dağı mevkiinde meydana geldi. Plakası ve sürücüsü belirlenemeyen bir araç, yola çıkan nesli tükenme tehlikesi altındaki çizgili sırtlana çarptı. Çarpmanın etkisiyle ağır yaralanan sırtlan, yol kenarında telef oldu. Çizgili sırtlan, Dünya Doğa ve Doğal Kaynakları Koruma Birliği (IUCN) tarafından koruma altında olan türler arasında yer alıyor.

Yetkililer, bu tür olayların önüne geçilebilmesi için özellikle kırsal bölgelerde sürücülerin dikkatli olması gerektiğini belirtti. - ŞANLIURFA

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. Reklam Reklamdır
Kaynak: İHA

Çizgili Sırtlan, Yerel Haberler, Hayvan Hakları, Birecik, 3-sayfa, Sağlık, Dünya, Çevre, Kaza, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çizgili Sırtlan Araç Çarpmasıyla Telef Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü Miras anlaşmazlığı yüzünden kardeşini ve yengesini öldürdü
Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu Trump hamlesi Bitcoin ve kripto paraları uçurdu
Suriye’nin kuzeyine Türkmen komutan atandı Suriye'nin kuzeyine Türkmen komutan atandı
Bartın’ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı Bartın'ın Amasra İlçesinde Bir Saat İçerisinde Dört Mevsim Birden Yaşandı
Harika gol, inanılmaz performans Herkes Anderson Talisca’yı konuşuyor Harika gol, inanılmaz performans! Herkes Anderson Talisca'yı konuşuyor
ABD’de Pensilvanya Valisi’nin evi kundaklandı ABD'de Pensilvanya Valisi'nin evi kundaklandı
VAR devreye girmedi İşte Fenerbahçe’nin penaltı beklediği pozisyon VAR devreye girmedi! İşte Fenerbahçe'nin penaltı beklediği pozisyon
Antalya’da Irak’la kritik zirve Bildiride dikkat çeken ’’PKK’’ vurgusu Antalya'da Irak'la kritik zirve! Bildiride dikkat çeken ''PKK'' vurgusu
Fenerbahçe, Sivasspor’u 3-1 mağlup etti Fenerbahçe, Sivasspor'u 3-1 mağlup etti
Trabzonspor, Çaykur Rizespor’u 2-0 yendi Trabzonspor, Çaykur Rizespor'u 2-0 yendi
Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti Dev tıbbi malzeme firması Türklab, konkordato ilan etti

15:19 26 ilde anket yapıldı İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan 26 ilde anket yapıldı! İşte vatandaşın hükümeti en başarılı bulduğu alan
15:01 Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu Bakan Tekin: Proje okullarda 38 bin öğretmenin görev süresi dolu
14:49 Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı Pençe Kiliti şehidinin naaşına 3 yıl sonra ulaşıldı
14:34 Ekrem İmamoğlu’nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ekrem İmamoğlu'nun tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
13:33 İsrail ve Yunanistan’ı alarma geçiren telefon görüşmesi İsrail ve Yunanistan'ı alarma geçiren telefon görüşmesi
23:18 İsrail’in Gazze’deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti İsrail'in Gazze'deki saldırısında altı kardeş hayatını kaybetti
23:01 Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu Rıza Çalımbay, Fenerbahçe maçının hakemini yerden yere vurdu
22:36 Husiler, İsrail’e balistik füze saldırısı düzenledi Husiler, İsrail'e balistik füze saldırısı düzenledi
22:21 Hulusi Belgü: Galatasaray’ın Samsun’da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk Hulusi Belgü: Galatasaray'ın Samsun'da puan kaybedeceğini düşünmüyorduk
22:20 Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım Sibel Can: Kazandığım ilk parayla 5 katlı apartman aldım
22:10 İstanbul’da 2 katlı bina çöktü İstanbul'da 2 katlı bina çöktü
22:01 Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi Fatih Tekke, maç sonrası kötü haberi verdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2025 16:41:54. #7.13#
SON DAKİKA: Çizgili Sırtlan Araç Çarpmasıyla Telef Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement