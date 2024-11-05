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Çocuk Kazada Ağır Yaralandı

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Sakarya'da kaçan sürücü, yaya geçidinde 11 yaşındaki kıza çarparak ağır yaraladı.

05.11.2024 09:05
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Kaza yapıp kaçarken yolun karşısına geçmeye çalışan çocuğa böyle çarptı

Metrelerce savrulan kız çocuğu ağır yaralandı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan hafif ticari araç, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 11 yaşındaki kız çocuğuna çarptı. Çocuk, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgiye göre, park halindeki araca çarptıktan sonra kaçmaya çalışan T.D. idaresindeki 54 HK 322 plakalı Ford marka hafif ticari araç, Adnan Menderes Caddesi'nde yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan Zühre Deniz A.'ya çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan çocuk refüje düştü. Durumun haber verilmesi üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde yapılan ilk müdahale sonrasında kız ağır yaralı olarak hastaneye sevk edildi. Olay sonrasında bölgeden kaçan sürücü polis ekiplerince gözaltına alınırken kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, yolun karşısına geçmek istediği esnada hafif ticari aracın çarpması ile kız çocuğunun metrelerce savrulması ve çevredekilerin yardıma koştuğu anlar yer aldı.

Kaynak: İHA

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