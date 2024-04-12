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Çocukların torpil attığı iddia edilen ev alev alev yandı

BOLU - Bolu'da çocukların attığı torpil nedeniyle çıktığı iddia edilen yangında tek katlı ev alev alev yandı.

Yangın, Bolu'nun Sağlık Mahallesi Seher Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Kalcıoğlu'na ait tek katlı boş eve, sokakta oynayan çocuklar tarafından torpil atıldı. İddiaya göre ev içerisine atılan torpilin patlamasıyla boş evin içerisinde yangın çıktı. Boş evden dumanlar çıktığın fark eden çevredeki vatandaşlar tarafından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

Yangın nedeniyle tek katlı ev kullanılmaz hale gelirken, yangının çıkış sebebinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Polis konuyla ilgili inceleme başlattı.