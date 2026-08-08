Çocuklarıyla Balkonda İntihar Girişimi - Son Dakika
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Çocuklarıyla Balkonda İntihar Girişimi

Çocuklarıyla Balkonda İntihar Girişimi
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Erzurum'da bir şahıs, çocuklarıyla balkona çıkarak intihar girişiminde bulundu, ikna edildi.

Erzurum'un Palandöken ilçesinde çocuklarıyla birlikte balkona çıkarak intihar girişiminde bulunan ve hakkında uzaklaştırma kararı olduğu öğrenilen şahıs, polis ekiplerinin uzun uğraşları ve eşinin olay yerine gelmesiyle ikna edilerek aşağı indirildi.

Edinilen bilgilere göre olay, Palandöken ilçesi Zeynep Sokak üzerinde meydana geldi. Bir vatandaşın intihar girişiminde bulunacağı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bölgeye ulaşan ekipler, bir apartmanın 5. katındaki dairenin balkonunda bulunan ve yanında iki çocuğunun da olduğu öğrenilen şahsı ikna etmek için çalışma başlattı. Uzun süren ikna çalışmaları sırasında şahsın, eşi olay yerine gelmeden aşağı inmeyeceğini söylemesi üzerine kadına ulaşıldı. Şahsın eşinin olay yerine getirilmesinin ardından ikna olan şahıs, balkondan indi. Polis ekipleri tarafından güvenli şekilde aşağı indirilen şahıs, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

Yapılan incelemelerde şahıs hakkında daha önce verilmiş uzaklaştırma kararı bulunduğu belirlendi. Olayın ardından şahsın eşi de şikayetçi olmak üzere ekipler tarafından emniyete götürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Erzurum, Olay, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Çocuklarıyla Balkonda İntihar Girişimi - Son Dakika

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