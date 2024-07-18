Çorlu'da 'aranan şahıs' ihbarı üzerine balkondan atlayan kişi yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorlu'da 'aranan şahıs' ihbarı üzerine balkondan atlayan kişi yaralandı

Tekirdağ Çorlu'da, aranan bir şahsın ihbarı üzerine evine gelen polisi gören kişi, kaçmak için ikametinin balkonundan atladı. Bu sırada park halindeki bir otomobilin tavanına düşen kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

18.07.2024 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ Çorlu'da 'aranan şahıs' ihbarı üzerine evine gelen polisi gören kişi, ikametinin 1. katındaki balkonundan atlaması sonucu yaralandı.

Olay, Muhittin Mahallesi Serçe Sokak üzerinde meydana geldi. Aranan şahıs ihbarı alan asayiş ekipleri, S.K. isimli şahsın yakalanması için oturduğu ikamete gitti. Polis ekiplerinin ikametine geldiğini gören S.K., kaçarak balkondan atladı.

Park halindeki otomobilin tavanına düşmesi sonucu yaralanan S.K. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Tekirdağ, Çorlu, Olaylar, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da 'aranan şahıs' ihbarı üzerine balkondan atlayan kişi yaralandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


11:23 TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi’yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar TFF Başkan adayı Hacıosmanoğlu: Büyükekşi'yi seçerlerse, bu işi bıraksınlar
10:25 Konser krizi büyüyor Lal Denizli’den kendisini eleştiren Mustafa Varank’a sert yanıt Konser krizi büyüyor! Lal Denizli'den kendisini eleştiren Mustafa Varank'a sert yanıt
10:13 Müjdeyi Bakan Kurum verdi TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim Müjdeyi Bakan Kurum verdi! TOKİ taksit ödemelerinde büyük indirim
09:25 AK Parti’den vekillerle ilgili performans raporu 100’e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi AK Parti'den vekillerle ilgili performans raporu! 100'e yakın ismin yasama faaliyetlerinde rol almadığı tespit edildi
08:53 Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz’a ertelendi Sokak hayvanları teklifinin ilk 3 maddesi kabul edildi! Komisyon görüşmeleri 22 Temmuz'a ertelendi
10:48 Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı Fenerbahçe, Emre Mor ile yollarını ayırma kararı aldı
10:45 Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu Ugandalı çocuk grubunun, Trump suikast girişimini canlandıran videosu viral oldu
10:31 İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir’den Mescid-i Aksa’ya baskın İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı Ben Gvir'den Mescid-i Aksa'ya baskın
10:25 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı 9 aylık hamile kadın, kocası ve sevgilisini kumsalda keyif çatarken bastı
09:56 COVID-19’a yakalanan Joe Biden’in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü COVID-19'a yakalanan Joe Biden'in uçak merdiveninden inerken zorlandığı göründü
09:55 Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi Kadir Ezildi, sır gibi sakladığı sevgilisiyle sözlendi
09:39 Beşiktaş’ta neler oluyor Immobile’yi gören Aboubakar’ın içinden Ronaldo çıktı Beşiktaş'ta neler oluyor? Immobile'yi gören Aboubakar'ın içinden Ronaldo çıktı
09:24 Terör örgütü PKK’nın sözde istihbarat hücresi çökertildi Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı Terör örgütü PKK'nın sözde istihbarat hücresi çökertildi! Sadık Topaloğlu ve Mehmet Savaş tutuklandı
09:11 Artık saatler kaldı Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri’ye kavuşuyor Artık saatler kaldı! Fenerbahçe, Youssef En-Nesyri'ye kavuşuyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.07.2024 11:42:57. #1.11#
SON DAKİKA: Çorlu'da 'aranan şahıs' ihbarı üzerine balkondan atlayan kişi yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement