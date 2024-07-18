Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde atık toplama ve ayrıştırma tesisinde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.
Hıdırağa Mahallesi Fatih Caddesi üzerindeki bir atık toplama ve ayrıştırma geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı. Yangınının büyümesi üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Çorlu itfaiye istasyon ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Atık Toplama ve Ayrıştırma Tesisi Yangını Söndürüldü - Son Dakika
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