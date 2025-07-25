Tekirdağ Çorlu'da bıçaklı saldırıya uğrayan bir şahıs yaralandı.
Olay, Cemaliye Mahallesi Saray Caddesi üzerinde Eski Gaziler Parkı içerisinde meydana geldi. İddiaya göre, parka gelen bir şahıs, bankta oturan S.C.'ye laf attı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi sonucu bıçağa sarılan öfkeli şahıs, S.C.'ye saldırdı.
Koluna aldığı bıçak darbesi sonrası yaralanan S.C. olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Çorlu Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Saldırgan şahsın yakalanması için polis tarafından çalışma başlatıldı. - TEKİRDAĞ
Son Dakika › 3.Sayfa › Çorlu'da Bıçaklı Saldırı: Bir Yaralı - Son Dakika
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