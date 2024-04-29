Çorlu'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Çorlu'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Çorlu\'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen 'Zıpkın-8' operasyonunda 4 aranan şüpheli yakalandı. Operasyon kapsamında yapılan uygulamalarda ise 17 yoklama kaçağı yakalandı ve 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesildi.

29.04.2024 10:05
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde jandarma ekiplerince düzenlenen 'Zıpkın-8' operasyonunda 4 aranan şüpheli yakalandı. Operasyon çerçevesinde yapılan uygulamalarda ise 17 yoklama kaçağı yakalandı ve 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesildi.

Çorlu İlçe Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında 'Zıpkın-8' operasyonu düzenlendi. Ekiplerce icra edilen uygulamada 1802 şahıs ve 808 araç sorgulandı. Ekiplerin çalışmasında çeşitli suçlardan aranan 4 şüpheli yakalandı.

1 şüphelinin üzerinden ise 2 gram esrar ele geçirildi.

Çalışmalarda 4 yabancı uyruklu şahıs yakalanarak İşlemlerinin tamamlanmasının ardından Tekirdağ İl Göç İdaresine teslim edildi.

Uygulamada 9 araca toplam 35 bin 573 TL trafik para cezası kesilerek 5 araç trafikten men edildi.

Sorgulamalarda yoklama Kaçağı olarak aranan 17 şahısta yakalandı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Operasyon, Tekirdağ, Jandarma, trafik, Çorlu, 3.Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çorlu'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:52 “AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti“ anketi Birinci sırada hayat pahalılığı var "AK Parti yerel seçimde neden oy kaybetti?" anketi! Birinci sırada hayat pahalılığı var
09:16 Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı Tüm Türkiye bu maçı konuşuyor! Ankaraspor-Nazilli Belediyespor karşılaşmasında şut bile atılmadı
08:45 Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu Çok sayıda ölü var Kassam Tugayları, İsrail askerlerini kendi silahlarıyla vurdu! Çok sayıda ölü var
08:44 CHP’den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif CHP'den asgari ücretle ilgili sürpriz teklif
08:24 AK Parti Milletvekili Ayhan Gider’in Çanakkale’deki kaçak villası tespit edildi AK Parti Milletvekili Ayhan Gider'in Çanakkale'deki kaçak villası tespit edildi
10:30 Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu Sezonu kapatan kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024’te forma giyebilecek mi Taraftarların merakla beklediği soru yanıtını buldu! Sezonu kapatan kapatan İsmail Yüksek, EURO 2024'te forma giyebilecek mi?
10:30 Dolar, euro ne kadar İşte döviz kurlarında son durum Dolar, euro ne kadar? İşte döviz kurlarında son durum
10:22 Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye’de kapatıldı Rekabet Kurulu kararıyla Threads uygulaması Türkiye'de kapatıldı
10:12 Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı Hastalığı yüzünden cezaevinde tahliye edilen Nihal Candan bir deri bir kemik kaldı
10:04 Altın fiyatları ne kadar İşte piyasadaki son durum Altın fiyatları ne kadar? İşte piyasadaki son durum
10:02 5 ilde rüşvet operasyonu Çok sayıda gözaltı var 5 ilde rüşvet operasyonu! Çok sayıda gözaltı var
09:48 Real Madrid’i sallayan Arda Güler’den olay itiraf: Modric bana abi diyor Real Madrid'i sallayan Arda Güler'den olay itiraf: Modric bana abi diyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.04.2024 10:53:13. #1.13#
SON DAKİKA: Çorlu'da düzenlenen operasyonda 4 şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement